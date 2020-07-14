Курский губернатор отчитал подчинённых за орфографические ошибки

Губернатор Курской области Роман Старовойт на заседании региональной администрации объявил подчинённым, что будет лишать их квартальной премии за орфографические ошибки. Сейчас исправлять их приходится самому главе региона, хотя на документах с ошибками стоит по семь виз.

«Почему я исправляю орфографические ошибки в финальной редакции документа на имя президента нашей страны, в адрес правительства? Вы не читаете документы, что ли?» - цитируют Старовойта «Курские Известия».

По словам губернатора, он уже делал и устные замечания, дисциплинарные взыскания, но это не помогло.

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ТЕГИ:Русский ЯзыкГубернатор
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