Кто из кабмина заказывал такси на Дубровку?

Пересадить чиновников на такси – такая инициатива рассматривается в кабинете министров. Впрочем, непосредственно членам правительства перспектива передвижения на машине в «шашечках» не грозит: под угрозой – право на персональные автомобили чиновников ниже руководителя структурного подразделения. Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова рассмотрела, в частности, вопрос запрета закрепления служебных авто за этой категорией госслужащих. Вместо этого к их транспортному обслуживанию планируется привлекать агрегаторы такси. Это подтвердил журналистам и сам Силуанов, отметив, что «сегодня предложение о задействовании агрегаторов в транспортных услугах для чиновников стало более конкурентоспособным». Как передает РБК, Минфин до конца января 2020 года должен проработать вопрос распространения практики привлечения агрегаторов такси для обслуживания чиновников, которым не положен персональный служебный автомобиль. В числе прочего предстоит уточнить время и территорию использования такси, а также класс обслуживания. Более того, будет рассмотрена и возможность выплаты компенсации чиновникам за отказ от закрепления за ними служебного автомобиля.

На первый взгляд идея с такси для госслужащих напоминает попытку пересадить чиновников с иномарок на «Волги». С такой инициативой в 1997 году выступил Борис Немцов, когда пришел в правительство с поста губернатора Нижегородской области, где расположен производитель «Волги» - Горьковский автозавод. «Разве великая страна может себе позволить, чтобы ее начальство ездило на немецких автомобилях?» - объяснял он свою идею в интервью РИА Новости. Впрочем, идея, вызвавшая в обществе приступ довольного злорадства, так и не была реализована. Как уверял впоследствии ее автор, из-за того, что президент Ельцин ездил на «Мерседесе».

Исходя из этой логики, сегодня пересаживанию чиновников ничто не мешает: нынешний глава государства уже пересел с «Мерседеса» на «Аурус», так что и менее сиятельный люд вполне мог бы последовать его примеру. Тем более, что отечественными автомобилями теперь считаются почти все модели зарубежных автоконцернов, составляющие основу таксопарка российских агрегаторов. Правда, в отличие от таксистов былых времен, знающих город как свои пять пальцев, добрая половина нынешних не могут оторвать взгляд от навигатора, а потому едут со скоростью ишака из фильма «Кавказская пленница».

Впрочем, и квалификацию таксистов, и классность подаваемого чиновникам автомобиля наверняка отдельно уточнят при заключении контрактов с агрегаторами. Если, конечно, дело до этого все-таки дойдет.

