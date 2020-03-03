Кто кого на рупь дороже. Дерипаска хочет засудить Навального

Взыскать на один рубль компенсацию морального вреда захотел бизнесмен Олег Дерипаска с основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В Арбитражный суд Москвы от имени миллиардера подан иск о защите деловой репутации, сообщил ТАСС адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Он пояснил, что его доверитель считает не соответствующей действительности распространенную Навальным информацию о том, что Олег Дерипаска якобы «пользуется неправильной и незаконной поддержкой государства при занятии бизнесом, в частности, получая невозвратные кредиты». Истец просит суд обязать Навального опровергнуть эти сведения и взыскать с него символическую компенсацию морального вреда в размере 1 рубль, - сказал адвокат.

По иронии судьбы в этот же день стало понятно, что рубля с Навального г-ну Дерипаске не видать, во всяком случае, в ближайшее время. По сообщению самого Алексея Навального, у него и его родственников заблокированы все счета, включая даже детский накопительный счет. На счетах указана задолженность в 75 млн руб., уточнил он в своем блоге. Как напоминают «Ведомости», Следственный комитет в начале августа возбудил уголовное дело об отмывании Фондом борьбы с коррупцией 1 млрд рублей. Позже в материалах уголовного дела были указаны 75 млн, полученные, как считает следствие, преступным путем. Басманный суд Москвы арестовал счета ФБК и НКО «Защита прав граждан», а также более 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с этими организациями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя арест счетов у семьи Навального, заявил, что «в Кремле не занимаются банковскими счетами российских граждан».

И надо ж было всему этому случиться в день публикации очередной серии интервью главы государства, где он неожиданно комплиментарно высказывается о несистемной оппозиции. Ранее Владимир Путин в интервью ТАСС отмечал важность критики в адрес властей, но советовал оппозиции предъявлять потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть. В новой серии интервью, опубликованной сегодня, Путин указал, что несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад. «Они очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее», - сказал президент в интервью «20 вопросов Владимиру Путину». И добавил: «Дай ей бог здоровья!».

И рубль на мелкие расходы…

