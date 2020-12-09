Крымский депутат призвал Берлин «проснуться» и снять санкции против России
Неэффективность санкционной политики Запада в отношении России — закономерное и неизбежное явление. Таким мнением поделился глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с агентством РИА Новости.
Ранее официальный представитель фракции бундестага «Альтернатива для Германии» Армин-Паулюс Хампель раскритиковал немецкие санкции против России. В беседе с RT DE парламентарий заявил, что санкционная политика Берлина провалилась, а ограничения нанесли ущерб самой Германии.
По словам Юрия Гемпеля, санкции не привели к ожидаемым результатам. Парламентарий считает, что немецкой стороне необходимо прийти к соглашению с Москвой и снять санкции, поскольку они вредят в первую очередь бизнесу в Германии.
«Запугать Россию невозможно, экономически загнать в угол – тоже бесполезно», — добавил Гемпель.
Кроме того, глава комитета назвал ограничения для России «сотрясанием воздуха» и призвал Берлин «проснуться и выступить за снятие санкций», так как из-за них западные страны потеряли российские перспективные рынки сбыта.
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