«Крым ничего не должен Украине»: в республике отреагировали на претензии Киева

Крым ничего не должен Украине, и сумма ущерба, выставленного Киевом и якобы нанесенного экономике из-за воссоединения полуострова с Россией, взята «с потолка». Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее экс-глава Минэкономразвития Украины Тимофей Милованов, заявил, что из-за разногласий с РФ экономика страны потеряла от 50 до 150 млрд долларов. Некоторые госкомпании Украины подали иски в международные суды против РФ в связи с потерей активов в Крыму. По словам старшего экономиста украинского Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов заявил, что из-за воссоединения Крыма с Россией экономика потеряла 135 млрд долларов, причем эта сумма еще не индексирована.

«Представители Украины рисуют и берут эти цифры с потолка. Ляпают цифры, не вникая в суть вопроса. Путь посчитают, сколько они забрали из бюджета Крыма за все время его нахождения в составе Украины. Где построенные детские сады, школы, больницы, предприятия, дороги, городская и сельская инфраструктура? Поэтому не надо рисовать от фонаря различные цифры. Крым ничего не должен Украине и ничего возвращать не будет, потому что они за 23 года ничего не вложили в его развитие, но выкачивали достаточно большие суммы», — заявил Фикс в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, Украина должна ответить на вопрос, когда будут возвращены оставшиеся в украинских банках вклады крымчан и предприятий региона, а также кто возместит ущерб полуострову из-за энергетической, водной, транспортной и продовольственной блокад.

