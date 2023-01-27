Кригизия и Узбекистан определили госграницы
Делимитация границы между Киргизией и Узбекистаном завершена, сообщил киргизский лидер Садыр Жапаров.
В Бишкеке он провел встречу с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который прибыл в столицу Киргизии с государственным визитом.
«Мы завершаем процесс делимитации кыргызско-узбекской государственной границы. Это поистине историческое событие», - сказал Жапаров.
Между Киргизией и Узбекистаном на сентябрь 2022 года было около 30 спорных участков. В частности, анклавы Шахимардан, Джангайл, Сох и другие, которые относятся к Узбекистану, но окружены Киргизией. Стороны несколько лет обсуждали делимитацию государственной границы. Мирзиеев в свое время говорил, что земля размером даже с ладонь важна для любой страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru