Кригизия и Узбекистан определили госграницы

Делимитация границы между Киргизией и Узбекистаном завершена, сообщил киргизский лидер Садыр Жапаров.

В Бишкеке он провел встречу с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который прибыл в столицу Киргизии с государственным визитом.

«Мы завершаем процесс делимитации кыргызско-узбекской государственной границы. Это поистине историческое событие», - сказал Жапаров.

Между Киргизией и Узбекистаном на сентябрь 2022 года было около 30 спорных участков. В частности, анклавы Шахимардан, Джангайл, Сох и другие, которые относятся к Узбекистану, но окружены Киргизией. Стороны несколько лет обсуждали делимитацию государственной границы. Мирзиеев в свое время говорил, что земля размером даже с ладонь важна для любой страны.

