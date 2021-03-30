Кремль воспринял слова Байдена о Путине как оскорбление

Песков вместе с тем отметил, что это, «конечно, оскорбительное заявление, абсолютно беспрецедентное».

«Но президент в ответ пожелал Байдену здоровья, пожелал, как мне показалось, достаточно искренне. Здоровье никому не помешает», - напомнил представитель Кремля в интервью «Аргументам и фактам».

Вместе с тем Песков подчеркнул, что гораздо важнее предложение Путина о личной беседе с Байденом практически в прямом эфире. Оно осталось без ответа со стороны Вашингтона, добавил пресс-секретарь российского лидера.

