Кремль воспринял слова Байдена о Путине как оскорбление
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ушёл от прямого ответа на вопрос, сильно ли главу государство задели словам его американского коллеги Джо Байдена. Американец ранее утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей», а потом не извинился и дал понять, что не сожалеет о сказанном.
Песков вместе с тем отметил, что это, «конечно, оскорбительное заявление, абсолютно беспрецедентное».
«Но президент в ответ пожелал Байдену здоровья, пожелал, как мне показалось, достаточно искренне. Здоровье никому не помешает», - напомнил представитель Кремля в интервью «Аргументам и фактам».
Вместе с тем Песков подчеркнул, что гораздо важнее предложение Путина о личной беседе с Байденом практически в прямом эфире. Оно осталось без ответа со стороны Вашингтона, добавил пресс-секретарь российского лидера.
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