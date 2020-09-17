Кремль уточнил реакцию на требование Польши выдать авиадиспетчеров

Москва не при каких условиях не собирается выдавать по запросу Варшавы диспетчеров, которые дежурили в момент крушения под Смоленском самолета с президентом Польши Лехом Качиньским в 2010 году. С таким комментарием выступил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что закон запрещает передавать граждан РФ какой-либо другой стране, передает Ura.ru. Ранее Песков завил, что Москва отрицательно относится к обвинениям польской стороны по обстоятельствам крушения лайнера с Качиньским 10 апреля 2010 года.

Таким образом Песков прокомментировал сообщение о том, что структура Госпрокуратуры Польши подала в районный суд Варшавы ходатайство о временном аресте трех российских диспетчеров, которые дежурили в день авиакатастрофы, отмечает RT.

Самолёт Качиньского разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации. Межгосударственный авиационный комитет причиной крушения назвал ошибки экипажа в плохих погодных условиях, а также недостатки в обеспечении полета. Варшава не соглашается с такими выводами.

