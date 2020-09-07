Кремль: спецслужбы оценят пользу от записи Лукашенко о Навальном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что спецслужбы оценят полезность записи «разговора Варшавы и Берлина» о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального, которую опубликовали белорусские СМИ.

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Президент Александр Лукашенко ранее заявил, что белорусская разведка перехватила «разговор« Берлина и Варшавы, который ставит под сомнение обоснованность заявления канцлера Германии Ангелы Меркель про «отравление» российского оппозиционера. Впоследствии запись разговора была опубликована белорусскими СМИ. Власти Германии и Польши опровергают подлинность этой записи.

По словам Пескова, Кремль не может оценить пользу этой записи, «скорее это работа специальных служб».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйКремльАлександр Лукашенко
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