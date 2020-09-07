Кремль: спецслужбы оценят пользу от записи Лукашенко о Навальном

Президент Александр Лукашенко ранее заявил, что белорусская разведка перехватила «разговор« Берлина и Варшавы, который ставит под сомнение обоснованность заявления канцлера Германии Ангелы Меркель про «отравление» российского оппозиционера. Впоследствии запись разговора была опубликована белорусскими СМИ. Власти Германии и Польши опровергают подлинность этой записи.



По словам Пескова, Кремль не может оценить пользу этой записи, «скорее это работа специальных служб».



