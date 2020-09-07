Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию можно ожидать в ближайшее время.

По словам представителя Кремля, подготовка визита белорусского лидера находится в активной стадии.

Песков сообщил о передаче ФСБ упомянутого Лукашенко радиоперехвата по Навальному

Песков также опроверг информацию, что визит может состояться 13 сентября.

Ранее два источника телеканала «Дождь» в российских госструктурах сообщали, что Лукашенко может приехать в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 14 сентября.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий ПесковАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры