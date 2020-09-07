Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию можно ожидать в ближайшее время.
По словам представителя Кремля, подготовка визита белорусского лидера находится в активной стадии.
Песков также опроверг информацию, что визит может состояться 13 сентября.
Ранее два источника телеканала «Дождь» в российских госструктурах сообщали, что Лукашенко может приехать в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 14 сентября.
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