Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию

Песков также опроверг информацию, что визит может состояться 13 сентября.

Ранее два источника телеканала «Дождь» в российских госструктурах сообщали, что Лукашенко может приехать в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 14 сентября.

