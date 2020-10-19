Кремль прокомментировал отказ США от СНВ-3
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ США от продления договора СНВ-3 имел бы весьма пагубные последствия для всего мира, сообщает РИА Новости.
Песков рассказал, что в Кремле надеются на продолжение контактов с Белым домом, так как продление договора на 12 месяцев позволило бы выиграть время для переговоров по вопросам контроля над вооружениями.
Представитель Кремля отметил, что договор СНВ-3 - это основной краеугольный камень в фундаменте общей мировой стабильности и безопасности. И лишение России и США, а также всего мира этого документа «имело бы весьма пагубные последствия в целом для атмосферы».
Договор СНВ-3 между Россией и США, предусматривающий сокращение ядерных арсеналов, вступил в силу в 2011 году. 16 октября 2020 года президент России Владимир Путин предложил ещё на год продлить его без дополнительных условий, однако американская сторона отказалась. В ООН отметили, что не будут комментировать позиции стран и считают продление договора «приоритетным».
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