Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко до конца недели
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко должны провести переговоры до конца текущей недели. Такие сроки встречи двух лидеров назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Сам президент Белоруссии днём ранее анонсировал встречу со своим российским коллегой «дин на один» в ближайшее время. Встречу планируется провести перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.
Дату заседания ВГС объявят дополнительно. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предполагается вынести на утверждение проект нового трехлетнего плана в рамках реализации положений Договора о создании Союзного государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru