Кремль поддержал подготовку рекомендаций олимпийцам по ответам на провокационные вопросы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спортсмены попадают в тяжёлые ситуации, когда их пытаются привлечь к политике, сообщает ТАСС.
По его словам, в Кремле поддержали идею специальных рекомендаций для российских олимпийцев по вариантам ответов на политические и провокационные вопросы журналистов, однако спортсмены будут самостоятельно решать, как пользоваться подобными советами.
«Такие рекомендации не помешают, а потом уже каждый спортсмен сам решит, пользоваться этим или нет», - сказал Песков.
Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) подготовили для российских спортсменов специальную инструкцию по поводу ответов на провокационные вопросы журналистов на летних Олимпийских играх в Токио, например, о допинге или Крыме, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
- Кремль поддержал подготовку рекомендаций олимпийцам по ответам на провокационные вопросы
- Без компромиссов: Кремль оценил решение ЕСПЧ по однополым бракам
- Депутат Тобольской гордумы сбил сотрудника ГИБДД
- Песков не увидел межнациональной подоплёки в драке мигрантов в Москве
- СМИ: массажист олимпийской сборной России в Японии заразился коронавирусом
- Мигранты из Средней Азии устроили массовую драку в Подмосковье
- Суд назвал массовую драку мигрантов в Москве «сочетанием митинга и шествия»
- Выстрелившего в девочку экс-полицейского отправили в колонию-поселение
- Кузнецова заявила о необходимости вакцинировать детей с согласия родителей
- Кощею не снилось: Памфилова рассказала о «сказочной» защите бюллетеней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru