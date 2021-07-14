Кремль поддержал подготовку рекомендаций олимпийцам по ответам на провокационные вопросы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спортсмены попадают в тяжёлые ситуации, когда их пытаются привлечь к политике, сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле поддержали идею специальных рекомендаций для российских олимпийцев по вариантам ответов на политические и провокационные вопросы журналистов, однако спортсмены будут самостоятельно решать, как пользоваться подобными советами.

«Такие рекомендации не помешают, а потом уже каждый спортсмен сам решит, пользоваться этим или нет», - сказал Песков.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) подготовили для российских спортсменов специальную инструкцию по поводу ответов на провокационные вопросы журналистов на летних Олимпийских играх в Токио, например, о допинге или Крыме, сообщает RT.