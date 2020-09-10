Кремль опроверг данные о намерении Путина создать комиссию по Навальному
В Кремле не подтвердили заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о том, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с ним рассказал о намерении создать комиссию по расследованию инцидента с Алексеем Навальным.
«Не исключаем, что произошло какое-то недопонимание», - приводит РИА Новости комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова по этому вопросу.
Власти Германии ранее заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Они направили данные в ОЗХО.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва эти материалы не получила, а с ОЗХО ещё предстоит связаться на этот счёт, пишет «Газета.ру». Российская сторона не получил от Берлина и ответ на запрос Генпрокуратуры.
Российская сторона неоднократно подчёркивала, что пока нет оснований считать произошедшее с Навальным попыткой намеренного отравления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru