Кремль не видит оснований для мер против «Северного потока-2»

В Кремле не видят оснований говорить о каких-то мерах «со знаком минус» в отношении «Северного потока — 2». С таким заявлением выступи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект... С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное - не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент», - пояснил официальный представитель Кремля.

Кроме того, он подчеркнул, что повода для рассмотрения вопроса на высшем уровне нет, отмечает Газета.ру.

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Накануне представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что позиция Берлина по «Северному потоку-2» может измениться из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Зайберт подчеркнул, что этого нельзя было исключать с самого начала. При этом он отметил, что пока необходимо сформулировать общую позицию ЕС, подчеркивает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКремльАлексей НавальныйГерманияРоссияСеверный Поток-2
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