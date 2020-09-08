Кремль не видит оснований для мер против «Северного потока-2»

В Кремле не видят оснований говорить о каких-то мерах «со знаком минус» в отношении «Северного потока — 2». С таким заявлением выступи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект... С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное - не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент», - пояснил официальный представитель Кремля.

Кроме того, он подчеркнул, что повода для рассмотрения вопроса на высшем уровне нет, отмечает Газета.ру.

