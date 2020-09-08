Кремль не видит оснований для мер против «Северного потока-2»
В Кремле не видят оснований говорить о каких-то мерах «со знаком минус» в отношении «Северного потока — 2». С таким заявлением выступи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект... С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное - не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент», - пояснил официальный представитель Кремля.
Кроме того, он подчеркнул, что повода для рассмотрения вопроса на высшем уровне нет, отмечает Газета.ру.
Накануне представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что позиция Берлина по «Северному потоку-2» может измениться из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Зайберт подчеркнул, что этого нельзя было исключать с самого начала. При этом он отметил, что пока необходимо сформулировать общую позицию ЕС, подчеркивает RT.
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