Кремль не намерен вмешиваться в предвыборную ситуацию в Белоруссии

Российская Федерация никаким образом не вмешивается в ситуацию в Белоруссии в преддверии президентских выборов, поскольку это внутреннее дело республики. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что политический процесс там не связан с тематикой Союзного государства России и Белоруссии.

По словам представителя Кремля, выборы относятся к сфере суверенитета республики, в связи с чем Москва не собирается туда вмешиваться, несмотря на то, что Россия и Белоруссия ближе друг к другу, чем другие государства, передаёт ТАСС.

Ранее Следственный комитет Белоруссии объявил о возбуждении уголовного дела после массовых несанкционированных выступлений, которые произошли накануне после отказа Центризбиркома республики зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух оппозиционных претендентов на этот пост, которые ранее были арестованы.

Согласно последним данным МВД Белоруссии, силовики задержали за сутки более 250 участников протестных акций. Президентские выборы намечены на 9 августа. Всего зарегистрировано пять кандидатов, включая действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, находящегося у власти уже 26 лет.

