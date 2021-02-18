Кремль назвал дату встречи Путина с Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в Москве в ближайший понедельник, 22 февраля. О дате встречи сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, переговоры ожидаются «весьма продолжительные». Ранее предстоящую встречу анонсировал Александр Лукашенко – в начале 20-х чисел февраля. Он также предложил провести заседание Высшего государственного совета Союзного государства для обсуждения текущей ситуации.

Среди возможных тем президент Белоруссии назвал западные санкции, по поводу которых, по его словам, «не стоит париться», а также общую ситуацию в мире, передает РИА ФАН.

Как подчеркнул Лукашенко, он едет в Москву не для того, чтобы просить очередной кредит.

