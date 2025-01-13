Кремль назвал атаку на станцию в Краснодарском крае энергетическим терроризмом
Попытка атаки на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае является продолжением линии энергетического терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Киев действует под влиянием внешних кураторов.
Песков отметил, что действия Украины являются частью цепи диверсий, включая взрывы на газопроводах и атаки на объекты энергетической инфраструктуры.
По его словам, подобные действия несут угрозу стабильности поставок газа в Европу.
Пресс-секретарь президента заявил, что конечным выгодоприобретателем таких действий остаются США, которые нарастили экспорт сжиженного природного газа на европейский рынок, продавая его по завышенным ценам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru