Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами «Единой России»

Владимир Путин действительно встретится завтра, 2 июня с руководством партии «Единая Россия», чтобы поговорит о подготовке к выборам в Государственную думу. Это подтвердил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков на встрече с представителями средств массовой информации.

«Наверняка, руководство [партии] расскажет о подготовке к съезду, праймериз, о задачах на грядущие выборы», — цитирует представителя Кремля URA.RU. Как уточнил Песков, в рабочем графике главы государства встречи с лидерами других политических сил не значатся.

«Единая Россия» 30 мая завершила процесс предварительного внутрипартийного голосования для определения кандидатов, которые будут выдвинуты на выборах в Госдуму. По итогам праймериз 19 июня состоится съезд единороссов, на котором списки будут утверждены.

Один из острых вопросов — кто возглавит федеральный список кандидатов. Накануне пресс-секретарь президента заявил, что решение о том, будет ли это Владимир Путин, не принималось.

