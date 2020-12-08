Кремль анонсировал совещание Путина с правительством

Владимир Путин проведет в предстоящую среду, 9 декабря, совещание с кабмином и обсудит текущие дела. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом, он не уточнил, какая из тем станет ключевой, однако добавил, что будет обсуждаться и ситуация на нефтяном рынке.

{{related_post_DoOyn!djL}}

А ранее президент России провел совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли. Оно состоялось в Тобольске. В его ходе Владимир Путин заявил, что в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти примерно на 1%. Российский лидер отметил, что в таких условиях очень перспективно развивать нефтехимию, подчеркивает Свободная пресса.

«Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса где-то под 4%», - уточнил Путин, добавив, что через пять лет спрос на нефть начнёт снижаться на 0,1% в год, напоминает ОТР.

