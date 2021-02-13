Кравцов заявил, что вовлекать школьников в несогласованные акции недопустимо

«Единицы школьников участвовали, и недопустимо, когда кто-то использует в том числе и несовершеннолетних для достижения своих целей», — цитирует РИА Новости слова министра.

При этом глава образовательного ведомства заверил, что устраивать соответствующие проверки не будет, сообщает RT.

Напомним, Следственный комитет РФ по факту распространяемых в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконной акции 23 января уже возбудил уголовное дело.

