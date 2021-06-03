Кравчук заявил о необходимости переформатировать переговоры по Донбассу

Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе после их перенесения из Минска необходимо переформатировать, расширив полномочия Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и пригласив «чиновников высокого ранга». Об этом заявил экс-президент Украины, глава делегации страны в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее Кравчук заявил, что после инцидента с самолетом Ryanair переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Минска в другие страны. В качестве одного из возможных вариантов политик называл Польшу.

Кравчук отметил, что обращался к Варшаве с предложением о переносе переговоров, и у властей Польши «нет сопротивления, есть желание». По мнению политика, после «переезда» можно будет заняться форматированием минской площадки, у которой «полномочий фактически нет».

«Мы, так сказать, консультативные вещи провозглашаем. А, я думаю, предоставить более широкие полномочия, и, может, я думаю, что это было бы даже правильно ввести в минский формат чиновников высокого ранга», — заявил Кравчук.

