Кравчук заявил о необходимости переформатировать переговоры по Донбассу
Переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе после их перенесения из Минска необходимо переформатировать, расширив полномочия Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и пригласив «чиновников высокого ранга». Об этом заявил экс-президент Украины, глава делегации страны в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее Кравчук заявил, что после инцидента с самолетом Ryanair переговоры по Донбассу могут быть перенесены из Минска в другие страны. В качестве одного из возможных вариантов политик называл Польшу.
Кравчук отметил, что обращался к Варшаве с предложением о переносе переговоров, и у властей Польши «нет сопротивления, есть желание». По мнению политика, после «переезда» можно будет заняться форматированием минской площадки, у которой «полномочий фактически нет».
«Мы, так сказать, консультативные вещи провозглашаем. А, я думаю, предоставить более широкие полномочия, и, может, я думаю, что это было бы даже правильно ввести в минский формат чиновников высокого ранга», — заявил Кравчук.
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