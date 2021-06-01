Кравчук призвал проводить переговоры по Донбассу с участием США

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук призвал присоединить США к переговорам по Донбассу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кравчука, никто из стран-участниц переговоров в "нормандском формате" не возразит против присоединения США к ТКГ. Ранее представитель Украины заявлял, что участие США в переговорном процессе обсуждается, однако этот диалог пока не находится в "публичной плоскости".

По мнению политика, "минский" и "нормандский формат" договоренностей перестал действовать. Кравчук напомнил, что Украина добивается возвращения в свой состав "утраченных территорий". Включение США в переговоры позволит воплотить новые инициативы. По мнению Кравчука, необходимо "договариваться с партнерами".



"Нормандский формат" переговоров по Украине стартовал в июне 2014 года. Лидеры Германии, России, Украины и Франции начали обсуждать урегулирование конфликта в Донбассе.