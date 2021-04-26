Кравчук анонсировал «историческое событие» на переговорах по Донбассу

Бывший украинский президент, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук анонсировал историческое решение, которое станет важным шагом по установлению мира, сообщил он в эфире телеканала «Дом».

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На внеочередном заседании подгруппы Киев предложил дополнительные меры контроля по соблюдению режима тишины. О каких именно мерах идет речь - не сообщается. «…И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе», — отметил политик.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что Владимиру Путину не придется рисковать жизнью, если он согласится на встречу с Владимиром Зеленским на Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДонбассЛеонид Кравчук
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