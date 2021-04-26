Кравчук анонсировал «историческое событие» на переговорах по Донбассу

На внеочередном заседании подгруппы Киев предложил дополнительные меры контроля по соблюдению режима тишины. О каких именно мерах идет речь - не сообщается. «…И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе», — отметил политик.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что Владимиру Путину не придется рисковать жизнью, если он согласится на встречу с Владимиром Зеленским на Донбассе.

