Краснодарский губернатор Кондратьев победил на выборах
Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев одерживает победу на губернаторских выборах. Он заручился поддержкой почти 83% избирателей, принявших участие в голосовании. Такие данные приводит региональная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов.
На втором месте оказался Александр Сафронов от КПРФ (8,21%), на третьем — представитель ЛДПР Иван Тутушкин (4,36%), отмечает RT. Голосование на выборах губернатора Краснодарского края проходило с пятницы по воскресенье. Первые два дня оно считалось предварительным, как и по всей России. Явка составила 46,28%.
В сентябре 2015 года состоялись первые за 11 лет прямые губернаторские выборы в Краснодарском крае. Тогда Кондратьев набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ сумел получить только 7,88%.
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