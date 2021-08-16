КПРФ подала жалобу на решение суда о недопуске Грудинина к выборам

КПРФ обжаловала в Апелляционной коллегии Верховного суда РФ решение признать законным отказ Центризбиркома допустить к участию в выборах в Госдуму главу ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина. Об этом рассказал депутат от КПРФ Юрий Синельщиков, передает РИА Новости.



При этом ВС РФ 9 августа уже отклонил жалобу партии на отказ в допуске Грудинина к выборам. Синельщиков, комментируя этот факт, отметил, что итоги предыдущих судебных заседаний только укрепили позицию КПРФ. "В пятницу мы подали жалобу. По закону дается пять дней (на рассмотрение), поэтому мы рассчитываем, что в среду, скорее всего [пройдет заседание]", - пояснил депутат. Кроме того, по словам Синельщикова, партия планирует подавать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в течение следующей недели.



ЦИК принял решение отказать Грудинину в допуске к выборам на основании письма от бывшей жены кандидата о том, что у него есть доля в иностранной компании. В среду 11 августа стало известно, что ЕСПЧ назвал жалобы Грудинина "неприемлемыми" и отказал в рассмотрении: суд принял сторону ответчицы и постановил передать ей 2/3 доли в их общем имуществе.



В Компартии заявили, что Генпрокуратура приняла решение исключить кандидатуру Грудинина из партийного списка на основе "двух нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Обвинения в адрес однопартийца в КПРФ считают необоснованными.

