Козак заявил, что «не может похвастаться» итогами встречи «нормандской четверки»
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил, что не очередной встрече «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Донбассе прорывных решений не было принято. Об этом сообщает РИА Новости.
"К сожалению, не могу похвастаться, что <...> достигли согласованных решений", - приводит его словам агентство.
Козак отметил, что прорывных решений не было, однако стороны условились о поддержании режима тишины и прекращения огня.
Предыдущая встреча сторон состоялась 3 июля в Берлине.
Встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины проводятся с 2014 года. В них участвуют представители четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции).
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