Козак назвал «самоубийством» возможные силовые акции Киева в Донбассе
Силовые акции Украины в Донбассе были бы «самоубийством», заявил журналистам замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
Во вторник в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров «нормандской четвёрки». Планировалось, что предметом обсуждения станет реализация итогов парижского саммита 2019 года по урегулированию конфликта в Донбассе.
По мнению Козака, Киев не станет пытаться решить конфликт на востоке Украины силовым путём. Кроме того, советник подчеркнул, что перемирие в Донбассе «с лета худо-бедно соблюдается».
Также Козак отметил, что в ходе переговоров в нормандском формате удалось провести разговор и обменяться мнениями по всем принципиальным проблемам. Однако при этом политические советники не достигли окончательных решений ни по одному пункту.
«Договорились, что будут подготовлены новые принципные подходы к формированию дорожной карты в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта», — добавил Козак.
Кроме того, заместитель руководителя президентской администрации сообщил, что в течение двух недель состоится ещё одна встреча советников «нормандской четвёрки».
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