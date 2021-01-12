Козак назвал «самоубийством» возможные силовые акции Киева в Донбассе

Силовые акции Украины в Донбассе были бы «самоубийством», заявил журналистам замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Во вторник в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров «нормандской четвёрки». Планировалось, что предметом обсуждения станет реализация итогов парижского саммита 2019 года по урегулированию конфликта в Донбассе.

По мнению Козака, Киев не станет пытаться решить конфликт на востоке Украины силовым путём. Кроме того, советник подчеркнул, что перемирие в Донбассе «с лета худо-бедно соблюдается».

Также Козак отметил, что в ходе переговоров в нормандском формате удалось провести разговор и обменяться мнениями по всем принципиальным проблемам. Однако при этом политические советники не достигли окончательных решений ни по одному пункту.

«Договорились, что будут подготовлены новые принципные подходы к формированию дорожной карты в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта», — добавил Козак.

Кроме того, заместитель руководителя президентской администрации сообщил, что в течение двух недель состоится ещё одна встреча советников «нормандской четвёрки».

