Козак допустил, что Россию вынудят защищать ее граждан в Донбассе
Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить защищать своих граждан в Донбассе, передает «Интерфакс».
«Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», - сказал он.
Козак отметил, что войска непризнанных республик Донбасса имеют боевой опыт, но многое зависит от украинской стороны.
Замглавы администрации президента добавил, что боевые действия в Донбассе могут стать началом конца Украины, ведь конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если выполнять Минские соглашения.
Резня в сербском городе Сребренице произошла в июле 1995 года, когда войска генерала Ратко Младича убили в городе порядка 8 тысяч боснийцев-мусульман.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- Правительство РФ выделит деньги на машины скорой помощи и инвентарь для спортшкол
- Песков заявил, что Россия готова к худшему в отношениях с США
- Бюджетных мест в российских вузах станет больше на 10%
- Козак допустил, что Россию вынудят защищать ее граждан в Донбассе
- Рыболовный траулер загорелся в Охотском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru