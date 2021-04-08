Козак допустил, что Россию вынудят защищать ее граждан в Донбассе

Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить защищать своих граждан в Донбассе, передает «Интерфакс».

«Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», - сказал он.

Козак отметил, что войска непризнанных республик Донбасса имеют боевой опыт, но многое зависит от украинской стороны.

Замглавы администрации президента добавил, что боевые действия в Донбассе могут стать началом конца Украины, ведь конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если выполнять Минские соглашения.

Резня в сербском городе Сребренице произошла в июле 1995 года, когда войска генерала Ратко Младича убили в городе порядка 8 тысяч боснийцев-мусульман.

