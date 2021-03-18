Косачев заявил, что вызов посла РФ из Вашингтона - не последняя мера
Приглашение посла РФ из Вашингтона для консультаций будет не последним шагом Москвы, если не последует разъяснений и извинений со стороны США за слова президента страны Джо Байдена, передает «Интерфакс» слова вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспрецедентным вызов посла РФ в США Анатолия Антонова после заявлений президента США Джо Байдена, который ответил утвердительно на вопрос, считает ли убийцей президента России Владимира Путина.
Косачев полагает, что вызов посла в Москву для консультаций – вполне логичный шаг и далеко не последний, если не будет комментариев со стороны США.
Журналист и телеведущий Владимир Познер в комментарии телеграм-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Байден не готовил такое обвинение заранее. По словам Познера, во время интервью ABC News случилось непредвиденное событие.
«Заготовкой это точно не может быть, так как в США героям интервью не говорят заранее, какие вопросы им будут задавать. Такие слова Байдена, как минимум, удивляют. На месте Путина я бы проигнорировал слова американского президента», - отметил он.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал слова главы Белого дома «истерикой от бессилия» и отметил, что американский лидер «оскорбил граждан» РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 803 / сут.
Умерли
93 824+460 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 061 / сут.
- Немецкий депутат поставил диагноз украинскому послу из-за слов о Крыме
- В России зарегистрировали 9803 случая коронавируса за сутки
- Политолог назвал слова Байдена о Путине общим мнением элит США
- Чемезов возглавит совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации
- В Китае анонсировали визит главы МИД РФ Лаврова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru