Косачев заявил, что вызов посла РФ из Вашингтона - не последняя мера

Приглашение посла РФ из Вашингтона для консультаций будет не последним шагом Москвы, если не последует разъяснений и извинений со стороны США за слова президента страны Джо Байдена, передает «Интерфакс» слова вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспрецедентным вызов посла РФ в США Анатолия Антонова после заявлений президента США Джо Байдена, который ответил утвердительно на вопрос, считает ли убийцей президента России Владимира Путина.

Косачев полагает, что вызов посла в Москву для консультаций – вполне логичный шаг и далеко не последний, если не будет комментариев со стороны США.

Журналист и телеведущий Владимир Познер в комментарии телеграм-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Байден не готовил такое обвинение заранее. По словам Познера, во время интервью ABC News случилось непредвиденное событие.

«Заготовкой это точно не может быть, так как в США героям интервью не говорят заранее, какие вопросы им будут задавать. Такие слова Байдена, как минимум, удивляют. На месте Путина я бы проигнорировал слова американского президента», - отметил он.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал слова главы Белого дома «истерикой от бессилия» и отметил, что американский лидер «оскорбил граждан» РФ.

