Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что главным провалом года является Евросоюз, потерявший самостоятельность на международной арене.

Особую роль в этом «провале» он отвел Германии, как лидеру организации.

По его словам, США добились гораздо большего, чем им было нужно, «в своем эгоистичном стремлении» ослабить главного конкурента – ЕС.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51 штатом США на фоне удаления сообщения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ.

При этом экс-народный депутат СССР Виктор Алкснис в беседе с НСН усомнился в возможности трансформации СНГ по принципу Евросоюза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

