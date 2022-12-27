Косачев назвал «потерявший самостоятельность» ЕС провалом года

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что главным провалом года является Евросоюз, потерявший самостоятельность на международной арене.

Особую роль в этом «провале» он отвел Германии, как лидеру организации.

По его словам, США добились гораздо большего, чем им было нужно, «в своем эгоистичном стремлении» ослабить главного конкурента – ЕС.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51 штатом США на фоне удаления сообщения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ.

При этом экс-народный депутат СССР Виктор Алкснис в беседе с НСН усомнился в возможности трансформации СНГ по принципу Евросоюза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПолитикаЕвросоюз
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