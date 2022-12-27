Косачев назвал «потерявший самостоятельность» ЕС провалом года
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что главным провалом года является Евросоюз, потерявший самостоятельность на международной арене.
Особую роль в этом «провале» он отвел Германии, как лидеру организации.
По его словам, США добились гораздо большего, чем им было нужно, «в своем эгоистичном стремлении» ослабить главного конкурента – ЕС.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51 штатом США на фоне удаления сообщения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ.
При этом экс-народный депутат СССР Виктор Алкснис в беседе с НСН усомнился в возможности трансформации СНГ по принципу Евросоюза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 197 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 692 / сут.
- Косачев назвал «потерявший самостоятельность» ЕС провалом года
- Правительство выделило 34 миллиарда рублей на дотации приграничным регионам
- Белоусов предупредил о рисках вывода денег из России
- Путин запретил поставки нефти тем, кто прописывает в контрактах потолок цен
- Росавиация потребовала гарантии безопасности полетов над Сирией
- В Сочи прекратили дело после гибели туристов, унесённых в машине в море
- В Госдуме предложили увеличить максимальную стоимость подарков для учителей и госслужащих
- Курс евро на Мосбирже превысил 76 рублей
- Центробанк РФ назвал крайне низкими перспективы вернуть заблокированные активы
- АТОР: около 190 тысяч иностранных туристов посетили Россию в 2022 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru