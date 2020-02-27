Экс-начальник охраны Ельцина рассказал о «двойниках» глав государства
Бывший начальник охраны Бориса Ельцина рассказал НСН, как подбирали «двойников» Брежневу и первому президенту РФ.
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС. Президент уточнил, что тема такая возникала в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом, в начале 2000-х.
Бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Государственной думы (1997—2011) Александр Коржаков пояснил НСН, когда родилась идея с двойниками глав государств.
«Двойники никогда не использовались, а вся болтовня эта пошла, когда Леонид Ильич Брежнев лежал в больнице, была идея делать фальшивые прогоны. По росту и по весу выбирали человека, а всем непонятно было, кто там сидел. С тех пор эта волна и идет. Такие же фальшивые проекты были у Ельцина, но уточню, что были не двойники, а именно фальшивые проекты», - признался Александр Коржаков.
Артист и резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, известный своими пародиями на президента России Владимира Путина, в интервью Газете.ру, признался, что не хотел бы быть двойником.
«От такого предложения я откажусь. Не хочу быть ничьим двойником. Как актер, я этот образ играю на сцене, вот и все», — заключил артист.
В декабре 2015 года Путин так же заявлял, что у него нет двойников и что они ему не нужны. В апреле того же года, отвечая на вопрос в ходе «Прямой линии», он сообщил, что не желает клонировать себя или создавать армию своих двойников-чиновников.
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