Экс-начальник охраны Ельцина рассказал о «двойниках» глав государства

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС. Президент уточнил, что тема такая возникала в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом, в начале 2000-х.

Бывший начальник охраны Бориса Ельцина, депутат Государственной думы (1997—2011) Александр Коржаков пояснил НСН, когда родилась идея с двойниками глав государств.

«Двойники никогда не использовались, а вся болтовня эта пошла, когда Леонид Ильич Брежнев лежал в больнице, была идея делать фальшивые прогоны. По росту и по весу выбирали человека, а всем непонятно было, кто там сидел. С тех пор эта волна и идет. Такие же фальшивые проекты были у Ельцина, но уточню, что были не двойники, а именно фальшивые проекты», - признался Александр Коржаков.