Королева Елизавета II направила Байдену личное письмо

Королева Великобритании Елизавета II направила письмо избранному президенту США Джозефу Байдену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Букингемского дворца.

По данным агентства, королева отправила послание еще перед церемонией инаугурации, которая прола 20 января. О содержании письма ничего не известно.

Отмечается, что Елизавета за годы своего правления знала 14 президентов США, однако аудиенция с королевой прошла только у 12 из них. Экс-глава государства Дональд Трамп встречался с Елизаветой дважды.

Издание The Daily Telegraph передает, что Великобритания станет одной из первых стран, которую посетит новый президент Штатов после инаугурации. Вероятнее всего, визит совпадет с саммитов G7 в июне текущего года.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Попов
ТЕГИ:ВеликобританияДжо БайденЕлизавета II
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