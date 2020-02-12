Согласован новый участков развода сил в Донбассе

Разведение сил и средств на новом участке в Донбассе согласовано на заседании трехсторонней контактной группы в столице Белоруссии. Речь идёт об отрезке линии соприкосновения в районе насёленного пункта Гнутово. Об этом проинформировала через соцсети пресс-секретарь руководителя украинской делегации Дарья Олифер.

По её словам, обсуждение других возможных участков разведения продолжается. Стороны согласились, что необходимо уделить особое внимание обеспечению полного режима прекращения огня, отмечает RT.