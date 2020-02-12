Согласован новый участков развода сил в Донбассе
Разведение сил и средств на новом участке в Донбассе согласовано на заседании трехсторонней контактной группы в столице Белоруссии. Речь идёт об отрезке линии соприкосновения в районе насёленного пункта Гнутово. Об этом проинформировала через соцсети пресс-секретарь руководителя украинской делегации Дарья Олифер.
По её словам, обсуждение других возможных участков разведения продолжается. Стороны согласились, что необходимо уделить особое внимание обеспечению полного режима прекращения огня, отмечает RT.
Между тем, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев не хочет разводить силы по всей линии соприкосновения, поскольку опасается замораживания конфликта.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил нежелание Киева развести силы по всей линии соприкосновения давлением со стороны США.
По словам главы МИДа, Вашингтон не хочет, чтобы выполнялись минские договорённости, поскольку ему выгодна дестабилизация в этом регионе.
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