Конституционный суд Молдавии отменил закон об особом статусе русского языка

Конституционный суд (КС) Молдавии признал не соответствующим конституции закон, согласно которому русский язык был признан языком межнационального общения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя КС Домники Маноле, суд рассмотрел закон по запросам депутатов Октавиана Цыку и Дину Плынгэу. Решение об отмене особого статуса русского языка окончательное, не может быть опротестовано и вступает в силу немедленно.

В свою очередь, предложившая закон о функционировании языков Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) осудила решение КС и заявила о намерении вновь внести законопроект в парламент.

Конституционный суд в 2018 году признал устаревшим действовавший со времён СССР закон о русском языке как средстве межнационального общения. В декабре 2020 года ПСРМ предложила новый закон о статусе русского языка, позже его утвердил парламент и президент Игорь Додон.

Согласно документу, госорганы, чиновники, медучреждения и аптеки обязаны были по запросу предоставлять гражданам информацию на русском языке. Также на молдавском телевидении были разрешены ранее запрещённые выпуски новостей российских телеканалов.

