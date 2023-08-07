Подоляк назвал прекращение огня фактической победой России
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что договоренность о прекращении огня будет означать фактическую победу России.
«Это будет большим поражением западного мира и концом имеющегося глобального порядка безопасности», - написал Подоляк на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).
Представитель офиса Зеленского исключил переговоры с Россией на текущем этапе конфликта. По его мнению, ситуацию может изменить только успех одной из сторон на поле боя.
Подоляк призвал западные страны поставить Киеву еще больше оружия и ракет, а также истребители.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «формулу Зеленского» об урегулировании конфликта бессмысленным ультиматумом России, передает «Радиоточка НСН».
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