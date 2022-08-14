Конгрессмены США снова прибыли с визитом на Тайвань
Сенатор Эдм Марки во главе делегации конгресса США с 14 по 15 августа совершают визит на Тайвань . Об этом сообщается на сайте Американского института на Тайване.
«Делегация посетит Тайвань 14-15 августа 2022 года в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион», — приводит текст заявления РИА Новости.
Конгрессмены США планируют встретиться с местными политиками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, безопасность в регионе, а также вопросы торговли и инвестиционной политики, изменившиеся глобальные цепочки поставок и прочие интересующие обе стороны темы.
Ранее Пелоси посетила Тайвань, несмотря на то, что Пекин выступал против поездки. Американский политик прибыла на остров 2 августа, напоминает RT. По словам Пелоси, целью ее поездки была поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня.
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