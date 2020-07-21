Конгрессмены США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США единогласно поддержала поправку в оборонный бюджет на следующий финансовый год, касающуюся усиления санкций в отношении проекта «Северный поток-2». Об этом пишут «Известия».

Речь идёт о дополнительных санкциях в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб, предоставлением услуг и помещений для модернизации судов, связанных со строительством трубопровода.

Угроза американских санкций осложнила достройку датского участка «Северного потока-2»: швейцарская компания Allseas отказалась довести работы до конца. Через несколько месяцев в акваторию Балтийского моря пришёл российский трубоукладчик «Академик Черский».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Северный Поток-2Санкции США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры