Конгрессмены США одобрили усиление санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей конгресса США единогласно поддержала поправку в оборонный бюджет на следующий финансовый год, касающуюся усиления санкций в отношении проекта «Северный поток-2». Об этом пишут «Известия».
Речь идёт о дополнительных санкциях в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб, предоставлением услуг и помещений для модернизации судов, связанных со строительством трубопровода.
Угроза американских санкций осложнила достройку датского участка «Северного потока-2»: швейцарская компания Allseas отказалась довести работы до конца. Через несколько месяцев в акваторию Балтийского моря пришёл российский трубоукладчик «Академик Черский».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru