Конгресс США запретил Байдену отказываться от санкций против «Северного потока-2»

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает блокировку полномочий президента США Джо Байдена на отказ от санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик.

Отмечается, что поправка о лишении Байдена права на отказ от санкций содержится в проекте документа о финансировании Государственного департамента в 2022 году.

Кроме того, законопроект предусматривает прекращение военного финансирования Азербайджана и запрет для официальных лиц на использование флагов, которые показывают Тайвань как часть Китая.

Теперь документ должен принять Сенат, затем его передадут на подпись главе государства.

