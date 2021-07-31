Конгресс США запретил Байдену отказываться от санкций против «Северного потока-2»
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает блокировку полномочий президента США Джо Байдена на отказ от санкций против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик.
Отмечается, что поправка о лишении Байдена права на отказ от санкций содержится в проекте документа о финансировании Государственного департамента в 2022 году.
Кроме того, законопроект предусматривает прекращение военного финансирования Азербайджана и запрет для официальных лиц на использование флагов, которые показывают Тайвань как часть Китая.
Теперь документ должен принять Сенат, затем его передадут на подпись главе государства.
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