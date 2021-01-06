Конгресс США перейдёт под контроль демократов
Демократ Джон Оссофф сообщил о своей фактической победе во втором туре выборов в Сенат США.
В видеообращении, опубликованном на странице в Facebook, Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за отданные за него голоса. После подсчёта 100% голосов демократ набрал 50,2%, его оппонент республиканец Дэвид Пердью получил 49,8% голосов, сообщает РИА ФАН.
В другом округе Джорджии победу одержал ещё один кандидат от демократов Рафаэль Уорнок.
По итогам выборов демократы и республиканцы получат по 50 голосов, однако преимущество на голосовании в Сенате будет за демократами, поскольку правом голоса обладает избранный вице-президент демократ Камала Харрис. Таким образом, Сенат перейдёт под контроль Демократической партии.
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