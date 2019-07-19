Конгресс США готовит новые антироссийские санкции

В Конгресс США внесен законопроект о новых санкциях в отношении России. Члены Республиканской и Демократической партий предложили Палате представителей конгресса США ввести ограничения против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, сообщает RT.

Санкции США инициированы как ответ на арест 24 украинских моряков, задержанных Россией в ноябре 2018 года в Керченском проливе, отмечает Ura.ru.

В Конгрессе США инцидент в Керченском проливе назвали «неспровоцированным опасным нападением», поясняет Газета.ru.

МИД России 26 июня в нотах в Международный трибунал и в украинское посольство указал возможные действия Украины для освобождения моряков. Однако Киев отказался их рассматривать, о чем заявил позднее глава украинского МИД Павел Климкин.

Напомним, три военных корабля Украины с 24 моряками вошли в российские воды в Керченском проливе 25 ноября 2018 и были задержаны сотрудниками ФСБ. Их арест продлен на три месяца решением суда Москвы.

