«Комплексный обед» или «политическое завещание»?

Объяснение пакетного голосования за поправки в Основной закон предложила глава Центризбиркома. Сделать бюллетень, в котором можно было бы отдельно проголосовать по каждой поправке в Конституцию, невозможно технологически, - заявила Элла Памфилова. Такой вариант возможен при наличии двух, трех, максимум четырех поправок. Но пакет, по ее словам, включает в себя 24-25 листов: «не может быть бюллетень как целая книга», - пояснила Памфилова.

Стоит напомнить, что первоначальный вариант идеи внести изменения в Конституцию, который Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному собранию 15 января, был куда более лаконичен. Он содержал ограниченный и понятный набор предложений, в том числе, о мерах социальной поддержке, об ограничениях для высших должностных лиц и о расширении полномочий Госдумы и Совета Федерации в части формирования правительства страны. Через неделю он и был принят Госдумой в первом чтении. Однако в процессе общественного обсуждения перед вторым чтением, которое назначено на 10 марта, поступила добрая тысяча идей, дополняющих и развивающих инициативу президента. И опять от своего имени по итогам обсуждений с рабочей группой поступивших предложений президент внес поправки к законопроекту. Туда, в частности, вошли такие положения, как защита исторической правды, упоминание о боге, о государствообразующем статусе русского народа, о недопустимости отчуждения российских территорий, упоминание брака как союза мужчины и женщины. В результате, как говорится, холодное смешали с кислым. Что, впрочем, не отменяет значимости каждого предложения в отдельности.

Однако разноплановость большого числа предложенных в результате изменений привела к тому, что при одобрении ряда инициатив возникает отторжение какой-то другой. Кому-то не нравится упоминание бога, кому-то – формулировка брака, кому-то – неприкосновенность бывших глав государства. Но проголосовать можно будет либо за все сразу, либо против всего сразу. Трудности выбора в этой ситуации Элла Памфилова сравнила с выбором комплексного обеда, где одно из блюд может не нравиться:

«Вам не нравится винегрет, но вам нравится борщ или котлеты. И вы тогда для себя решите: я откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я просто возьму, но винегрет не съем, мне от него ни холодно ни жарко, а котлеты все-таки будут при мне», - пояснила Памфилова.

Вместе с тем, по ее словам, пакет поправок связан «определенной единой логикой», затруднившись отметить что-либо очевидно неприемлемое, что заставило бы человека высказать «решительное нет». Сама глава ЦИК как гражданин считает предложенные президентом поправки в Конституцию его «политическим завещанием».

Всенародное голосование состоится 22 апреля.

