Коммунисты потеряли место вице-спикера Мосгордумы

КПРФ потеряла место в руководстве Московской городской думы, зампредом парламента стал независимый депутат Андрей Медведев. Такое решение было принято в ходе заседания Мосгордумы.



Отмечается, что выбор осуществляется с помощью тайного голосования. За одного кандидата должно проголосовать большинство общего числа депутатов. Кроме того, до голосования все кандидатуры обсуждаются, а сами кандидаты на пост спикера отвечают на вопросы своих коллег, рассказал зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов.



Кандидатом от коммунистической фракции была Любовь Никитина. При этом ранее поддержку Медведеву оказали члены фракции «Единой России». Ранее пост спикера Мосгордумы занимал Николай Губенко, он ушел из жизни 16 августа 2020 года.



Андрей Медведев - российский журналист, главный редактор редакции ЭСМИ ВГТРК, в которую входят «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Культура». Стал депутатом Мосгордумы после выборов в сентябре 2019 года.

