Комитет сената США одобрил санкции против банковского сектора РФ

18 декабря 201921:41

Сенатский комитет по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, предполагающий введение санкций против российских банков, госдолга РФ и энергетического сектора. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как отмечает агентство, данный пакет санкций признается обеими сторонами как очень жесткий. Этот законопроект был внесен на рассмотрение в конгресс в начале 2019 года, с тех пор поправок в него не вносилось.

В частности, проект предусматривает санкции против банков РФ, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы".

Следующим этапом рассмотрение проекта станет голосование сената в полном составе, затем он поступит на рассмотрение в палату представителей и на финальном этапе его передадут на подпись главе государства.


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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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