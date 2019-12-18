Комитет сената США одобрил санкции против банковского сектора РФ

Как отмечает агентство, данный пакет санкций признается обеими сторонами как очень жесткий. Этот законопроект был внесен на рассмотрение в конгресс в начале 2019 года, с тех пор поправок в него не вносилось.

В частности, проект предусматривает санкции против банков РФ, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы".

Следующим этапом рассмотрение проекта станет голосование сената в полном составе, затем он поступит на рассмотрение в палату представителей и на финальном этапе его передадут на подпись главе государства.



