Комитет по разоружению ГА ООН одобрил российские проекты

Первый комитет по разоружению и международной безопасности Генеральной ассамблеи ООН одобрил три российских документа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрея Белоусова.

Как сообщил Белоусов, первый из проектов предполагает, что Россия не будет первой размещать вооружения в космосе. Следующий документ озаглавлен как "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Третий проект посвящен транспарентности, то есть прозрачности информации, а также доверию в космическом пространстве.

Теперь ожидается, что Генассамбля ООН в начале декабря даст окончательное одобрение всем трем проектам. Разработчики проектов резолюций подчеркивают, что на сегодняшний день предотвращение космической гонки вооружений в космосе крайне важно и актуально. Авторы документов призывают международное сообщество, особенно те страны, которые обладают космическим потенциалом, прикладывать для этого максимум усилий.



