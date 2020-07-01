Комиссия электронного голосования начала процедуру сборки ключей расшифровки

В Территориальной комиссии дистанционного электронного голосования начали процедуру сборки ключей. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

«Все хранители ключа собрались в помещении Территориальной избирательной комиссии по электронному голосованию. Эти ключи будут собраны на специальном компьютере, который до начала голосования тоже был опломбирован и упакован в сейф, чтобы никто не смог с помощью этого компьютера восстановить этот ключ и расшифровывать. <...> Все пять ключей собраны в один пакет, отправлены в сейф-блокчейн, и расшифровка начата. Она займет, по нашим расчетам, где-то 70-80 минут», - сказал Артем Костырко.

Он добавил, что ключ расшифровки был заранее разделен на пять частей.

«Данный ключ расшифровки, чтобы ни у кого не возникало мысли о том, что можно узнать голоса заранее, как-то их подменить, изменить, он перед началом голосования за несколько дней был разделен на пять частей и роздан пяти хранителям ключа. Это представители Мосгоризбиркома, Нижнего Новгорода, потому что они тоже участвовали в электроном голосовании, это представители движения «Голос» и представители Общественного штаба», - добавил Артем Костырко.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.



