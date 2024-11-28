По его словам, сегодня может создаться ощущение, как будто весь мировой научный потенциал сосредоточен в США, однако это не так. Кроме того, как отметил Кобяков, сейчас также наблюдается безнадежная ангажированность института Нобелевской премии в принципе.

Кобяков добавил, что уже началось осуждение проекта премии.

Ранее стало известно, что Турция начала подготовительные работы для принятия решения по статусу партнера в БРИКС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

