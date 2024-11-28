Кобяков предложил создать альтернативу Нобелевской премии в БРИКС

Альтернатива Нобелевской премии мира может появиться в рамках БРИКС, заявил советник президента РФ Владимира Путин Антон Кобяков на брифинге в рамках IV Конгресса молодых ученых.

Песков: Россия считает, что у БРИКС светлое будущее

По его словам, сегодня может создаться ощущение, как будто весь мировой научный потенциал сосредоточен в США, однако это не так. Кроме того, как отметил Кобяков, сейчас также наблюдается безнадежная ангажированность института Нобелевской премии в принципе.

Кобяков добавил, что уже началось осуждение проекта премии.

Ранее стало известно, что Турция начала подготовительные работы для принятия решения по статусу партнера в БРИКС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
ТЕГИ:ПремияНобелевская ПремияБрикс

Горячие новости

Все новости

партнеры