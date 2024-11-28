Кобяков предложил создать альтернативу Нобелевской премии в БРИКС
Альтернатива Нобелевской премии мира может появиться в рамках БРИКС, заявил советник президента РФ Владимира Путин Антон Кобяков на брифинге в рамках IV Конгресса молодых ученых.
По его словам, сегодня может создаться ощущение, как будто весь мировой научный потенциал сосредоточен в США, однако это не так. Кроме того, как отметил Кобяков, сейчас также наблюдается безнадежная ангажированность института Нобелевской премии в принципе.
Кобяков добавил, что уже началось осуждение проекта премии.
Ранее стало известно, что Турция начала подготовительные работы для принятия решения по статусу партнера в БРИКС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru