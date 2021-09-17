Климкин: Украина попала в «геополитическую мясорубку»

Украина попала в «геополитическую мясорубку» в энергетической сфере, считает бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Мы попали в геополитическую мясорубку. [Президент США Джо] Байден принял решение касательно "Северного потока — 2" не как подачку Германии, она там вообще не при чем», – рассказал экс-глава МИД.

По словам Климкина, Киеву необходимо договориться с Еврокомиссией и США о внесении Украины «в особую категорию», чтобы рассчитывать на помощь в случае возникновения угроз в сфере энергетики. Кроме того, экс-министр считает, что властям страны нужно ориентироваться в первую очередь на США, а не Германию и Францию, отмечает журнал «Профиль».

