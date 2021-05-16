Климкин испугался, что из-за Ближнего Востока западные государства забудут об Украине
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной будет отвлекать внимание мировой общественности от проблем Украины, сообщил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире «Эспрессо TV».
В Госдуме отреагировали на комментарий Климкина о превращении Украины в «антипод» России после слов Путина
По его словам, этого «добивается Москва». «Россия – одно из немногих государств, точнее один из немногих игроков, который сохраняет влияние фактически на всех на Ближнем Востоке и также сохранила определенный уровень отношений со всеми. Чего сейчас хочет сделать Россия? Она хочет сделать этот регион частью своей повестки дня», — заявил бывший глава МИДа.
По его словам, усиление напряженности между Палестиной и Израилем будет способствовать тому, что ситуация вокруг Украины перестанет быть основным приоритетом для западных государств.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказал отношение к выступлению экс-главы украинского МИД Павла Климкина, который опасается после слов российского лидера Владимира Путина, что Украину постепенно превращают в «антипод» России. Точку зрения российского законодателя публикует RT.
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