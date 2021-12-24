Китайские СМИ восхитились поведением Путина на пресс-конференции

СМИ Китая прокомментировали ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, высоко оценив слова о недопустимости продвижения НАТО на восток. Об этом написала газета Global Times.

Так, в статье отметили жесткость позиции Путина, отметив, что китайские власти сталкиваются с аналогичным вызовом со стороны НАТО. Многие китайцы, по данным издания, выразили восхищение смелостью Путина, который защищает интересы России.

В статье напомнили, что Южно-Китайское море и Тайваньский пролив также подвергаются угрозам со стороны НАТО. Комментаторы статьи выразили надежду, что Китай сможет быть таким же жестким, как Россия.

Накануне, 23 декабря, Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что не Россия должна давать гарантии ненападения на Украину, а США должны гарантировать обеспечение безопасности у российских границ.

